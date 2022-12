BF: vende 8,55% Bonifiche Ferraresi a Eni e altri, plusvalenza 11,4mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - BF ha venduto l'8,55% della controllata Bonifiche Ferraresi a investitori di lungo periodo realizzando una plusvalenza complessiva di 11,4 milioni. Nel dettaglio, BF ha ceduto lo 0,55% a Fondazione Banca del Monte di Lombardia per 2,2 milioni, il 3% a Compagnia Valdostana delle Acque - Compagnie Valdotaine des Eaux per 12 milioni e il 5% a Eni Natural Energies per 20 milioni. Queste operazioni, insieme alle precedenti cessioni gia' comunicate, 'sono state realizzate in attuazione del piano di valorizzazione della controllata Bonifiche Ferraresi mediante l'ingresso nel capitale sociale della medesima di uno o piu' soggetti, a condizione che BF mantenga il controllo, interessati a condividere lo sviluppo del gruppo BF nel settore agritech & food e, piu' in generale, a consolidare e rafforzare il network del gruppo BF nella filiera agroalimentare italiana, iniziative nelle quali BF intende investire i proventi derivanti da tale valorizzazione'.

