Bevande: Cedrata Tassoni passa al gruppo trentino Lunelli

Marchio si aggiunge a Cantine Ferrari, Surgiva e Segnana (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Il gruppo trentino Lunelli - che ha in portafoglio tra gli altri lo spumante Ferrari, l'acqua minerale Surgiva e le grappe Segnana - acquista Cedral Tassoni di Salo', l'azienda nota per le bibite analcoliche a base di agrumi a cominciare dalla cedrata. Lo annuncia una nota. Il gruppo Lunelli, che fa capo alla omonima famiglia, "e' stato selezionato al termine di un processo competitivo, anche in considerazione dei suoi valori di rispetto della tradizione, ricerca della qualita' e cura del territorio" si legge nella nota.

'Punteremo a rafforzare ulteriormente il marchio, posizionandolo come il Luxury Soft Drink italiano per eccellenza. Abbiamo in programma di aumentare la presenza sui mercati internazionali e di sviluppare la gamma che gia' affianca alla cedrata bibite create con materie prime sostenibili e di altissima qualita'' ha commentato il ceo Matteo Lunelli.

