Berlusconi: sono in buone condizioni, mi preoccupo solo per rapida soluzione crisi

Mio ricovero necessario per accertamenti poco piu' di routine (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 gen - "Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si e' reso necessario solo per alcuni accertamenti poco piu' che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti". Cosi' in una nota Silvio Berlusconi, in ospedale nel Principato di Monaco per accertamenti cardiologici. "La mia attivita' - assicura - prosegue normalmente, in costante contatto con i miei collaboratori e i protagonisti della vita pubblica, in questo momento cosi' difficile per il Paese". E, puntualizza: "Non sono preoccupato per le mie condizioni, mi preoccupo per quelle di tanti italiani vittime del Covid e di altre malattie e di tanti altri italiani che subiscono le conseguenze di una crisi gravissima".

Il presidente Fi aggiunge: "Mi preoccupo anche, di conseguenza, per il rischio che la crisi politica che si e' aperta aggravi la paralisi decisionale del Paese in un momento cosi' difficile. Qualunque sia la soluzione, e' necessario attuarla al piu' presto, senza perdere neppure un giorno nei tatticismi della politica di palazzo".

