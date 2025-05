Beko: Urso, bene soluzione crisi, nessun licenziamento, solo uscite volontarie

"Vigileremo sugli investimenti da fare" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - "Sono qui per ringraziare i lavoratori, le lavoratrici di questo stabilimento di non aver mai mollato. E' stato il Sistema Italia che si e' mosso a tutela di questo stabilimento e di tutti gli altri stabilimenti del gruppo che rimarranno in attivita', con investimenti importanti e significativi, oltre 300 milioni di euro, e secondo il principio che abbiamo sempre voluto perseguire: nessun licenziamento. Se c'e' qualche esubero, l'uscita deve essere volontaria e incoraggiata, ed e' quello che sta accadendo". Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della sua visita allo stabilimento Beko Europe di Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno. Di recente Beko Europe ha firmato l'accordo quadro con il Governo, le Regioni e le parti sociali sul piano di trasformazione industriale per l'Italia.

Alla domanda successiva su come il governo vigilera' sul piano, Urso ha sottolineato: "il lavoro continua ogni giorno perche' e' in atto in questi settori maturi, qual e' quello del 'bianco' in Europa, una competizione stressante da parte di produttori di altri Continenti che agiscono anche in regime di concorrenza sleale; quindi il lavoro ora va fatto in Europa, come stiamo facendo, affinche' il mercato europeo sia preservato/ dalla concorrenza sleale asiatica e tutelato e valorizzato perche' si tratta di produzione di gamma alta, comunque qualificata, e per quanto ci riguarda di una peculiarita' del nostro Made in Italy".

Il lavoro "continuera' ogni giorno anche per verificare gli investimenti che Beku intende fare in questo stabilimento e negli altri, nelle Marche e in Italia e per rimuovere, quando ci fossero, ostacoli".

Sim

(RADIOCOR) 15-05-25 17:27:58 (0649) 5 NNNN