Bei: Vigliotti, per rigenerare ecosistemi vari strumenti ma attenti a greenwashing

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - "Ci sono strumenti nuovi come i crediti per la biodiversita'" che "attestano un risultato in termini di bonifica di un territorio, un certificato che puo' essere trattato sui mercati". Lo ha sottolineato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, intervenendo al panel 'Strumenti e strategie per rigenerare gli ecosistemi' in occasione del Festival di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore e da Trentino Marketing. Occorre, pero', ha aggiunto, stare "attenti al greenwashing ovvero il mercato fittizio; standardizzare un mercato vuol dire anche avere parametri certi, trasparenti".

Dal punto di vista finanziario, ha aggiunto Vigliotti, "si puo' strutturare e sviluppare una serie di strumenti, tra quelli piu' innovativi c'e' ancora molto da fare".

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(RADIOCOR) 22-05-26 10:57:41 (0290) 5 NNNN