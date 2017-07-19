Bei: Vigliotti, Italia per noi mercato molto dinamico, confermato target 100mld

Per 2026. Obiettivo dare piu' finanziamenti dove c'e' bisogno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - "Il nostro obiettivo e' quello di continuare a erogare sempre piu' finanziamenti la' dove c'e' necessita'. L'Italia e' sempre stato e rimane un mercato molto dinamico per la Bei. Tra l'altro il Gruppo Bei, sia la banca sia il fondo, hanno raggiunto l'obiettivo importante di 100 miliardi di programma di lavoro, un obiettivo che abbiamo confermato anche quest'anno". Lo ha spiegato a Radiocor Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, in occasione del suo intervento al Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Sole 24 Ore e Trentino Marketing. "L'economia europea - ha aggiunto - e' in una fase di difficolta' legata agli eventi geopolitici. Ma al di la' dei problemi geopolitici c'e' l' esigenza di avere la capacita' di competere con altre potenze internazionali e la banca dell'Unione Europea vuole sostenere anche questo obiettivo".

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(RADIOCOR) 22-05-26 10:05:48 (0248) 5 NNNN