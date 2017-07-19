BdM: privatizzazione accelera, entro lunedi' offerte non vincolanti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - L'operazione di cessione di Bdm Banca da parte dell'azionista pubblicoo accelera: entro lunedi' 29 giugno, apprende Radiocor, Mediocredito Centrale ha chiesto ai potenziali pretendenti di formalizzare le offerte non vincolanti. E' possibile quindi che Credem, e la cordata formata da Popolare Puglia e Basilicata ed Iccrea, si facciano avanti cosi' come Credit Agricole che aveva espresso un possibile interesse sul dossier nel corso della recente audizione dei vertici davanti alla Commissione d'inchiesta del Senato sulle banche.

L'accelerazione della procedura avviene mentre, su un altro fronte, Mediocredito Centrale ha deciso di interrompere il negoziato per un'ulteriore proroga dei termini per il closing della cessione di Cassa Orvieto spa a Banca del Fucino, operazione siglata all'inizio del 2025 e che non era stata ancora completata in attesa del via libera della Banca d'Italia all'acquirente. Via Nazionale lo ha subordinato al completamento di una serie di azioni di rimedio chieste e gia' poste in essere dalla Fucino. La trattativa sfumata apre la possibilita' di offrire anche la Cassa di Orvieto a potenziali acquirenti, gia' in fila per BdM o interessati solo alla piccola banca umbra. Il Mediocredito Centrale deve, in ogni caso, "riconsegnare al mercato" le due banche retail che controlla, come ricordano fonti che seguono il dossier, banche che ha acquisito all'epoca del salvataggio della ex Popolare di Bari. Un'operazione realizzata in parte con soldi pubblici ma soprattutto con molte risorse private delle altre banche impegnate tramite il Fondo interbancario di garanzia dei depositi.

Ggz.

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