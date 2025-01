Bdm Banca: vince concessione 5 nuovi Atm negli aeroporti di Bari e Brindisi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 gen - BdM Banca (gruppo Mediocredito Centrale) si aggiudica la concessione di cinque nuovi punti ATM negli aeroporti di Bari e di Brindisi. E' quanto si legge in una nota congiunta dell'istituto e di Aeroporti di Puglia.

La concessione a BdM Banca, arrivata attraverso una gara indetta a luglio, e' relativa al prossimo quinquennio e riguarda l'installazione di tre apparecchiature a Bari e due a Brindisi. Con questa nuova aggiudicazione, BdM Banca diventa unica concessionaria nei due scali pugliesi, raggiungendo un totale di otto sportelli automatici presenti all'interno delle aree aeroportuali.

'Per una banca di territorio come la nostra, la vicinanza e la presenza sono elementi fondamentali - dichiara il presidente di BdM Banca, Pasquale Casillo - Per questo motivo abbiamo deciso di investire in nuove infrastrutture e rafforzare la nostra collaborazione con Aeroporti di Puglia, a cui ci accomuna il servizio al territorio e con cui collaboriamo gia' da tempo".

'Negli ultimi anni il traffico aereo della Puglia e' aumentato in maniera esponenziale, con nuove rotte e destinazioni, che significa piu' presenze, turismo e sviluppo nella Regione. Per noi - sottolinea l'a.d. di BdM Banca Cristiano Carrus- e' fondamentale essere parte attiva di questa crescita e lo facciamo impegnandoci quotidianamente per essere vicini ai nostri clienti e ai nostri territori di riferimento'.

'Riteniamo che il credito locale, nell'accezione piu' nobile del suo significato, sia sinonimo di ricchezza e prosperita' di un territorio in forte espansione economica e che, negli anni, ha dimostrato una grande dinamicita' e propensione a 'superare' i confini della nostra regione. Aeroporti di Puglia - conclude Antonio Maria Vasile, presidente di AdP- vuole continuare a essere un interlocutore attento e privilegiato per tutte quelle realta' che, come noi e BdM Banca, operano ogni giorno per garantire le migliori condizioni di crescita al territorio in cui operano e alle imprese locali'.

fon

(RADIOCOR) 08-01-25 10:25:41 (0215) 5 NNNN