BdM Banca: testa a testa Credem-Iccrea, a breve la scelta di Mcc

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - Si profila un testa a testa tra il Credem e il tandem Iccrea-Banca Popolare di Puglia e Basilicata per l'acquisto di BdM Banca dal Mediocredito Centrale che sta definendo in queste ore la scelta, assieme al suo azionista Invitalia. La privatizzazione di BdM Banca, salvata, dopo il commissariamento del 2019, dall'intervento massiccio del Fitd, con il contributo residuale pubblico di Invitalia, potrebbe essere alla svolta entro pochi giorni. Il Credem, apprende Radiocor, avrebbe presentato l'offerta piu' capiente secondo fonti finanziarie con una valutazione della piu' grande banca del Mezzogiorno che sarebbe lievitata attorno ai 500 milioni, tallonata da quella di Iccrea-Bppb molto attenta ai 'paletti' territoriali posti dal venditore. La capogruppo romana del credito cooperativo punta a rilevare un centinaio di sportelli da distribuire alle Bcc aderenti al gruppo presenti sui territori di insediamento (Abruzzo e Puglia soprattutto) mentre la Popolare che ha sede ad Altamura, oltre all'altra meta' degli sportelli, rileverebbe la Direzione generale BdM Banca a Bari garantendone l'occupazione. L'azionista Mcc, coadiuvato dall'advisor Vitale, potrebbe decidere a breve di affidare un'esclusiva o di procedere con un'ulteriore fase di confronto tra le offerte dei due contendenti con, sullo sfondo, la possibilita' che si presenti UniCredit, gia' in lizza per la cessione, in parallelo, di Cassa di Orvieto, altra controllata di Mcc.

Ggz

(RADIOCOR) 02-10-26 19:17:45 (0610) 5 NNNN