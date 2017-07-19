Bdm Banca: sindacati, chiusura 10 filiali e' certezza, nuove aperture meno

'15 aperture non saranno in Abruzzo, Basilicata e Molise' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - Il piano di chiusure di 10 sportelli di BdM Banca entro il prossimo mese di marzo e' una "certezza" mentre le 15 nuove aperture, indicate dalla banca entro marzo 2027, lo sono meno. Cosi' in un volantino le segreterie dei sindacati First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e Unisin di BdM Banca, l'ex Popolare di Bari controllata da Mcc. I sindacati dopo un incontro con l'azienda affermano che "il dichiarato intento dell'azienda di contrastare la desertificazione bancaria mal si coniuga con il reale progetto di razionalizzazione, perche' il saldo apparentemente 'positivo' colpisce i territori storici che hanno contribuito alla crescita della nostra banca, gia' penalizzati nel recente passato". Lo sfasamento temporale tra chiusure e aperture, si legge, "lascia non poche perplessita' sulla contrapposizione tra certezza delle chiusure e presunzione delle tempistiche delle aperture, che potrebbe rimanere una pura ipotesi, alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro" Giorgetti che ha apertamente fatto riferimento a un'ipotesi di privatizzazione della banca salvata dal sistema attraverso il Fondo interbancario di tutela dei depositi ed acquisita da Mcc tramite Invitalia.

Riguardo alle aperture, i sindacati indicano che saranno dislocate in alcune regioni del Sud tra le quali la Sicilia ma non "in Abruzzo, Basilicata e Molise" che vengono "totalmente escluse e pertanto non considerate in eventuali azioni di sviluppo". Secondo i sindacati di BdM Banca "la chiusura degli sportelli non risolve nemmeno le problematiche di organico, lasciando irrisolte situazioni di filiali sottodimensionate, mentre nei grandi centri si assiste ad ulteriori accorpamenti senza benefici evidenti".

