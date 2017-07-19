BDL Capital M.: qualita' al giusto prezzo in Europa, opportunita' di un decennio - PAROLA AL MERCATO

di Laurent Chaudeurge * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 dic - I buoni investitori hanno un punto in comune: la disciplina.

Acquistano asset di qualita' a prezzi ragionevoli. Non appena uno di questi due parametri viene meno, l'investimento si trasforma in speculazione e l'assunzione di rischio calcolata diventa una scommessa incerta.

Questa disciplina richiede talvolta una pazienza quasi disumana, perche' i mercati finanziari sono raramente disposti a soddisfare le esigenze dell'investitore disciplinato. Il piu' delle volte, le aziende di migliore qualita' sono troppo care e i prezzi interessanti riflettono la mediocrita' delle imprese piu' fragili.

Cercare di investire in aziende di qualita' a prezzi ragionevoli sembra evidente in teoria, ma si rivela difficile nella pratica. Eppure, oggi questa opportunita' si manifesta in Europa: bisogna saperla cogliere.

Il modello economico di un'azienda di qualita' si puo' riassumere cosi': una crescita regolare del fatturato e degli utili, finanziata da investimenti redditizi e protetta da barriere all'ingresso che mantengono i concorrenti a distanza ragionevole. Queste barriere possono essere di varia natura, come marchi iconici, brevetti o effetti di rete, per esempio.

La valutazione di alcune di queste aziende e' finalmente tornata alla portata dell'investitore disciplinato: sono stati necessari oltre dieci anni. A meta' del 2014, infatti, la BCE intraprese una strategia nuova e mai sperimentata prima, fondando la propria politica monetaria su tassi di interesse negativi. All'istante, la regola immutabile della finanza - un euro oggi vale piu' di un euro domani - divenne obsoleta, perche' quando i tassi sono negativi, quanto piu' lontani sono i flussi di cassa, tanto maggiore e' il loro valore.

Un'aberrazione intellettuale che si e' trasformata in disfunzioni reali. I tassi negativi hanno portato alla scomparsa del costo del capitale, quella forza di richiamo che impedisce alle valutazioni degli asset a lunga duration di spingersi verso livelli irrazionali e insostenibili.

Per loro natura, le aziende di qualita' hanno una duration superiore alla media, poiche' i loro flussi di cassa offrono maggiore visibilita' e resilienza nel tempo. Hanno quindi reagito in modo particolarmente marcato a questo nuovo contesto. Il loro premio di valutazione rispetto al mercato europeo e' aumentato progressivamente durante tutto il periodo dei tassi negativi.

Nel settore dei beni di consumo non discrezionali, per esempio (agroalimentare, bevande, prodotti per la cura quotidiana), caratterizzato da una redditivita' e una visibilita' superiori alla media, il premio e' passato dal 20% nel 2014 al 70% nel 2022, anno in cui la BCE ha iniziato ad aumentare in modo aggressivo il proprio tasso di riferimento. In altri settori e per altre aziende etichettate come 'di qualita'', il fenomeno e' stato ancora piu' marcato, con multipli di utili (P/E) saliti oltre 30x nel 2022, contro i 15x del 2014.

Ai tassi negativi si e' aggiunto un altro sviluppo che ha amplificato questi eccessi: l'ascesa delle gestioni passive, tematiche e fattoriali. Queste tipologie di gestione hanno un punto in comune: nella loro equazione di investimento, la nozione di prezzo ragionevole non viene presa in considerazione. Acquistano solo cio' che e' gia' salito, alimentando questa dinamica rialzista fino a quando la razionalita' non torna a imporsi, prima o poi.

In questo caso, e' stato necessario attendere che la BCE alzasse i tassi nel 2022 e tornasse a una politica monetaria piu' classica affinche' il costo del capitale riprendesse il suo ruolo e le valutazioni tornassero su livelli ragionevoli.

Dal 2022, le quotazioni di queste aziende di qualita' hanno sottoperformato, mentre in genere i loro utili continuano a crescere: e' la conseguenza diretta di valutazioni che erano diventate insostenibili.

Gli stessi meccanismi ora si producono in senso inverso: le gestioni passive e tematiche vendono i titoli in calo, perche' il loro 'momentum' e' diventato negativo. E' un'occasione per l'investitore che ha saputo restare disciplinato. Queste aziende hanno conservato i loro punti di forza e, per alcune, le valutazioni sono di nuovo molto attraenti. Riprendendo l'esempio del settore dei beni di consumo discrezionali, il premio di valutazione e' sceso dal 70% del 2022 ad appena il 5% oggi, un minimo degli ultimi vent'anni.

I mercati europei sono sui massimi, ma dal punto di vista dell'investitore disciplinato che ricerca aziende di qualita' a prezzi ragionevoli, non sono mai stati cosi' interessanti negli ultimi dieci anni. La pazienza e' finalmente ricompensata: e' arrivato il momento di agire e investire per cogliere questa opportunita'.

