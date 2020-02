Bce: Visco, politica monetaria efficace, tiering non ha generato tensioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Brescia, 08 feb - 'L'introduzione del sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve bancarie in eccesso rispetto a quelle obbligatorie', il cosiddetto tiering, e' 'avvenuta senza generare tensioni' e 'mira a preservare la capacita' delle banche di fornire credito a imprese e famiglie'. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo al 26esimo congresso Assiom Forex. Visco ha notato che 'il meccanismo di trasmissione della politica monetaria continua a funzionare in modo efficace, sostenendo investimenti e consumi. La riduzione del tasso applicato sui depositi delle banche presso l'Eurosistema - ha aggiunto - si e' traslata sui rendimenti di mercato a breve termine e la ripresa degli acquisti netti di attivita' finanziarie ha esercitato una nuova pressione al ribasso su quelli a lungo termine'. Visco ha infine ricordato che l'annunciata revisione della politica monetaria Bce 'sara' svolta attraverso analisi accurate e con spirito di apertura; dovra' valutare se ci sono elementi che richiedono un aggiustamento, considerando che, in un quadro di profondi cambiamenti strutturali nel mondo e nell'area dell'euro, le sfide connesse con gli attuali bassi livelli di inflazione sono diverse rispetto a quelle, ormai storiche, legate a un'inflazione elevata'.

