Bce: Cipollone, stablecoin minacciano stabilita' sistema, spingiamo su euro digitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 apr - Le stablecoin legate al dollaro 'possono destabilizzare il sistema" finanziario. Lo sottolinea Piero Cipollone, membro del consiglio direttivo della Bce, durante un incontro organizzato dalla Banca nazionale croata a Osijek.

'La spinta degli Stati Uniti a mantenere il dominio globale del dollaro attraverso la promozione delle stablecoin a livello mondiale presenta una serie di sfide. Sebbene le stablecoin possano essere presentate come la soluzione a un problema, in realta' creano nuovi problemi che necessitano una soluzione', afferma Cipollone, spiegando che, 'a meno che non siano correttamente regolamentate secondo i principi del Financial Stability Board (come avvenuto in Europa attraverso il Regolamento sui mercati delle criptovalute), non possono garantire la convertibilita' a valore nominale in qualsiasi momento e sono suscettibili a corse bancarie. Possono quindi destabilizzare il sistema che invece dovrebbero migliorare'.

Inoltre, 'poiche' il 99% delle stablecoin e' denominato in dollari Usa, e la loro espansione potrebbe sfruttare la base clienti globale delle grandi aziende tecnologiche, potrebbero aumentare notevolmente i rischi di sostituzione della valuta, portando alla 'digitalizzazione del dollaro''. Questo 'potrebbe compromettere l'efficacia della politica monetaria interna e aumentare i rischi di stabilita' finanziaria", sostiene ancora il banchiere, che poi punta il dito contro le "inefficienze dei pagamenti trnsfrontalieri", in quanto, "hanno creato un vuoto che altri attori, in particolare nel settore delle criptovalute, sono pronti a colmare'. In questo scenario diventa ancora piu' urgente - secondo la Bce - la creazione dell'euro digitale su cui l'Eurotower e' al lavoro.

L'Eurosistema punta a promuovere l'integrazione dei pagamenti transfrontalieri globali anche attraverso l'interconnessione dei sistemi di pagamento veloci.

