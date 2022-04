Bcc Roma: apre una nuova filiale in Abruzzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - Bcc Roma, la banca di credito cooperativo piu' grande in Italia, prosegue nell'espansione della sua rete di sportelli, in controtendenza rispetto alla tendenza alla chiusura delle filiali che caratterizzano negli ultimi anni il settore bancario. Bcc Roma oggi ha inaugurato la terza agenzia a l'Aquila (sono 19 nella provincia con impieghi che l'anno scorso hanno superato i 910 milioni) che rappresenta, si legge in una nota, "un ulteriore contributo alla rinascita del centro cittadino, che sta finalmente rifiorendo dopo un grande e fruttuoso impegno di ricostruzione". L'apertura - commenta Francesco Liberati presidente di Bcc Roma - e' un segno tangibile di cio' che L'Aquila rappresenta per la nostra cooperativa di credito e piu' in generale di quanto l'Abruzzo sia importante per la Banca. Rappresenta anche, in una fase cosi' difficile di uscita dalla crisi sanitaria e per le conseguenze delle tensioni causate dalla guerra in Ucraina - un importante segnale di ottimismo e fiducia nel futuro'.

