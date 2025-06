Bcc: Piva (Federazione Veneta), ultimi 6 anni positivi, cresciamo molto

'In Veneto punte del 30% di quote di mercato' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 19 giu - A sei anni di distanza dalla riforma del credito cooperativo (2019), che ha dato vita alla costituzione dei gruppi bancari che riguardano le Bcc, 'il bilancio e' assolutamente positivo'. Lo afferma Alessandro Piva, presidente della Federazione Veneta delle Bcc e di Bcc Veneta, in occasione dell'evento di celebrazione dei 60 anni della Federazione, che si e' svolto a Venezia, all'isola di San Giorgio.

'In Veneto siamo cresciuti molto come quote di mercato nel credito: abbiamo il 15% con punte del 30% in alcuni settori', spiega Piva. 'Questo ci obbliga a guardare avanti, perche' le comunita' avanzano e noi dobbiamo essere al passo con questa trasformazione, che e' sollecitata senz'altro da dinamiche internazionali ma anche da un cambiamento della struttura imprenditoriale ed economica di questa regione'. 'Noi siamo banche di comunita' e dobbiamo saper cogliere i segni del cambiamento', aggiunge Piva sottolineando che per la Federazione veneta delle banche di credito cooperativo la sfida e' rimanere vicino ai territori. 'La nostra scelta di operare attraverso le filiali rimane la scelta strategica, pur essendo anche noi banche che hanno investito tantissimo nell'innovazione, nel digitale, nella vicinanza al cliente.

Pero' stiamo nei territori. E questi territori vanno serviti, capiti e conosciuti'.

