Bcc: in Lombardia raccolta +6% a 36,2mld in I sem, impieghi a 24,4mld

Sofferenze in calo del 18,1%. In 147 comuni sono unica banca (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Firenze, 18 ott - Raccolta diretta a 36,2 miliardi, in crescita del 6% annuo a fronte del +5,2% medio dell'industria bancaria, raccolta indiretta oltre i 13 miliardi (+26% contro il +16% del comparto) e impieghi a 24,4 miliardi, con un trend in linea ai 12 mesi precedenti. Sono alcuni dei principali dati aggregati registrati dalle 27 banche di credito cooperativo della Lombardia nel primo semestre del 2024, presentati in occasione del convegno studi annuale della Federazione lombarda delle Bcc dal titolo 'Est modus in rebus: intelligenza artificiale e centralita' della persona nelle banche di relazione' in corso a Firenze. Le Bcc regionali possono contare nel complesso su 210mila soci, 5.400 dipendenti, 722 sportelli e oltre un milione di clienti: sono presenti in 522 Comuni lombardi, in 147 dei quali come unico istituto bancario (+2% rispetto all'anno precedente).

Tornando ai numeri, a giugno 2024 i finanziamenti alle famiglie consumatrici lombarde superano i 9 miliardi (+1,7% contro il -0,6% del settore). Al settore produttivo le Bcc hanno inoltre erogato impieghi per circa il 14,4 miliardi, di cui il 21,5% a micro e piccole imprese (contro il 10,3% dell'industria bancaria). In particolare, le Bcc detengono il 19,4% della quota di mercato dei finanziamenti all'agricoltura, l'11,6% ad attivita' di ristorazione e ricezione turistica, il 11% al settore costruzioni, il 10,3% ad attivita' immobiliari. Nella prima parte del 2024, inoltre, e' migliorata ulteriormente la qualita' del credito, con sofferenze in calo del 18,1% rispetto all'anno precedente, contro il -2,4% dell'industria bancaria. Il rapporto tra sofferenze e impieghi e all'1,3% a fronte dell'1,4% medio.

Ppa-

(RADIOCOR) 18-10-24 15:17:24 (0419) 5 NNNN