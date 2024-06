Bcc: in Lombardia impieghi a 24,5 mld in 2023, Azzi confermato presidente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Treviglio (Bg), 14 giu - Gli impieghi erogati dalle Bcc lombarde a imprese e famiglie della regione superano quota 24,5 miliardi a fine dicembre 2023. E' quanto emerge dai dati diffusi in occasione dell'assemblea annuale della Federazione lombarda delle banche di credito cooperativo, che festeggia i 60 anni di storia a Treviglio, dove e' nata il 14 giugno 1964. Il 22,5% degli impieghi, inoltre, e' destinato a micro e piccole imprese del territorio. Il 19,6% del credito va alle imprese artigiane, il 18,7% ad agricoltura, silvicoltura e pesca, l'11% a turismo e ristorazione un altro 11% alle costruzioni.

La raccolta diretta supera i 35 miliardi e quella indiretta i 12 miliardi. In forte calo le sofferenze lorde, scese del 30% nei dodici mesi contro il -13,8% registrato dal sistema bancario regionale. In Lombardia sono presenti 27 Bcc con 723 sportelli in 518 comuni, in 149 dei quali operano come unica presenza bancaria (+10% da dicembre 2022). A fine 2023 contano 210.972 Soci (+2,8% su base d'anno) e oltre un milione di clienti. L'assemblea ha inoltre confermato Alessandro Azzi alla presidenza. In carica dal 1991 (presidente di Federcasse dal 1991 al 2017, della Bcc del Garda dal 1985 al 2019 e attuale presidente della Commissione regionale Abi della Lombardia), Azzi ha quindi ricevuto un nuovo mandato per il triennio 2024-2027.

