Bcc: in Lombardia +13% utile 2021 oltre 120mln, trend positivo anche in 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 giu - Utile complessivo in aumento, grazie allo sviluppo dell'attivita' commerciale a fronte di sofferenze lorde ridotte di oltre un terzo. Si e' chiuso positivamente il 2021 delle Bcc lombarde: i dati diffusi dalla Federazione lombarda del credito cooperativo evidenziano infatti un utile netto complessivo superiore ai 120 milioni, in crescita del 13%. I depositi si sono attestati a 35,4 miliardi, per una crescita annua pari al 10,9%, superiore al +7,6% medio registrato dall'industria bancaria regionale (a cui si aggiungono 9,1 miliardi di raccolta indiretta) e gli impieghi a imprese e famiglie a 24,7 miliardi (+2,2% a fronte del +1,1% della media di settore). Quanto alla qualita' del credito, il totale dei deteriorati e' sceso del 28,1%, mentre le sofferenze lorde sono scese del 33,5%. I trend positivi, sottolinea una nota, 'stanno avendo conferma anche nei primi mesi del 2022, nonostante l'attuale incertezza dovuta al quadro geopolitico internazionale e le relative ricadute economiche'. Le 28 Bcc lombarde possono contare su 202mila soci, 5.500 dipendenti, 746 sportelli (oltre il 16% di quelli presenti a livello regionale) e oltre un milione di clienti. Sono presenti in 534 comuni e in 132 di questi operano come unico istituto di credito, costituendo cosi' circa il 21% dell'ecosistema bancario lombardo. 'Con il 2021 si e' chiuso di fatto simbolicamente, per i gruppi bancari cooperativi, il primo vero triennio di lavoro post riforma - ha commentato il presidente Alessandro Azzi -. E' giusto riconoscere il valore dei risultati positivi ottenuti, sia sul fronte organizzativo interno delle capogruppo Iccrea e Cassa Centrale, sia rispetto all'esito positivo degli esami imposti dalla Vigilanza Bce, con il superamento a pieno titolo delle verifiche di asset quality review e stress test a dimostrazione della solidita' del sistema'. I dati saranno presentati ufficialmente domani nel corso dell'assemblea annuale della Federazione, insieme al nuovo 'Centro di Ricerca sul Credito Cooperativo', 'istituito in collaborazione con Federcasse e Federazione Lombarda delle Bcc con lo scopo di promuovere e svolgere attivita' scientifiche sul tema del credito cooperativo ponendosi quale polo di riferimento nazionale ed internazionale'.

