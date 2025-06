Bcc: Federazione veneta compie 60 anni, guarda al 'vero senso di comunita''

Il 18-19 giugno evento all'Isola di San Giorgio a Venezia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - La Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo compie 60 anni e, per festeggiare questo traguardo, ha organizzato una due giorni di eventi e un appuntamento congressuale il 18-19 giugno a Venezia, all'Isola di San Giorgio Maggiore, che riunira' gli esponenti della cooperazione di credito veneto e nazionale. 'Saranno per noi due giornate di ascolto, di confronto e di approfondimento', anticipa Flavio Piva, presidente della Federazione Veneta Bcc. 'L'occasione per una riflessione su una modalita' di 'fare banca' che ha consentito di includere finanziariamente e socialmente milioni di persone che non avrebbero mai potuto accedere al credito, fornendo un concreto strumento per cambiare il proprio orizzonte personale e familiare'.

Il convegno intitolato "Storie venete di frontiera - dal labirinto dei sentieri del fare al vero senso di comunita'" e' l'occasione per una riflessione su aspetti economici, finanziari e sociali del Veneto, con dati e tendenze per capire come nel territorio veneto sia stato possibile 'costruire un vero senso di comunita''. Il programma della due giorni vede il 18 giugno protagoniste le Bcc del Veneto per il consiglio di amministrazione, mentre, il giorno seguente inizieranno i lavori della sessione pubblica plenaria con ospiti del mondo dell'economia e della finanza, del sociale, della cultura e della societa' civile. Il 2024 si e' caratterizzato a livello veneto per i risultati positivi. In particolare, la raccolta complessiva e' aumentata del 6,8% rispetto al 2023, superando quota 29 miliardi di euro e gli impieghi sono aumentati dello 0,89% a 19,4 miliardi di euro. 'Il dato e' interessante perche' e' in controtendenza rispetto al resto del sistema bancario, dimostrando invece quanto le Bcc siano vicine concretamente alle comunita', alle famiglie per i loro progetti di vita e alle Pmi', commenta Piva, sottolineando che 'l'apporto industriale e di coordinamento della capogruppo Iccrea Banca e' stato essenziale e pone le Bcc venete in condizione di seguire bene anche imprese piu' grandi per progetti in pool che richiedono capitali e competenze specifiche'.

com-dim

(RADIOCOR) 16-06-25 16:54:23 (0490) 5 NNNN