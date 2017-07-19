Bcc: Dell'Erba confermato presidente Federcasse fino a 2029 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - Oltre a dell'Erba, si legge in una nota diffusa da Federcasse, il Consiglio Nazionale ha eletto Vice Presidenti Renato Dalpalu' e Matteo Spano'. Il nuovo Consiglio Nazionale e' composto quindi da nche da Alessandro Azzi (Federazione Lombarda Bcc), Tino Ernesto Cornaglia (Consigliere designato dagli enti soci), Concetto Costa (Federazione Siciliana), Renato Dalpalu' (Federazione Trentina), Augusto dell'Erba (Federazione Puglia e Basilicata), Elia Dogliani (Federazione Piemonte Val d'Aosta Liguria), Mauro Fabbretti (Federazione Emilia Romagna), Giorgio Fracalossi (Cassa Centrale Banca), Maurizio Gardini (Confcooperative), Lorenzo Liviero (Federazione Nord Est), Maurizio Longhi (Federazione Lazio Umbria Sardegna), Giuseppe Maino (Presidente Iccrea), Amedeo Manzo (Federazione Campania Calabria), Georg Mutschlechner (Presidente Cassa Centrale Raiffeisen), Luca Occhialini (Associazione BCC Friuli Venezia Giulia), Flavio Piva (Federazione Veneta), Alfredo Savini (Presidente Federazione Abruzzo Molise), Matteo Spano' (Federazione Toscana), Massimo Tonucci (Federazione Marchigiana), Herbert Von Leon ( Federazione Raiffeisen).

Partecipano altresi' al Consiglio Nazionale Teresa Fiordelisi (Presidente della Associazione delle donne del Credito Cooperativo - IDEE) ed Elisa Bernardini (Presidente del Comitato di Coordinamento Giovani Soci BCC).

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(RADIOCOR) 17-07-26 15:45:00 (0445) 5 NNNN