Bcc: a fine anno sorpasso 'storico', sofferenze inferiori ad altre banche

I dati di Federcasse (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - A fine 2022 i crediti in sofferenza delle banche di credito cooperativo (considerando solo i crediti alle imprese) sono risultati, sulla base dei dati di Federcasse, pari al 2,3% degli impieghi mentre per il complesso del settore bancario il rapporto e' fermo al 2,7 per cento. Per le banche di credito cooperativo si tratta di un 'sorpasso' storico rispetto alle altre banche, commenta il Direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti, che rivela in anteprima i dati di analisi a fine 2022 nel corso di un convegno organizzato da Federlus, la Federazione Lazio, Umbria e Sardegna del credito cooperativo guidata dal presidente di Bcc Roma, Maurizio Longhi.

Le banche di credito cooperativo a fine 2022 vantavano una quota del 22,7% degli impieghi totali al settore agricolo, del 22,8% al turismo e del 23,5% all'artigianato. Gatti interviene alla presentazione del rapporto sulle bcc realizzato dal Centro di Ricerca sul Credito Cooperativo della Cattolica di Milano per conto di Federlus dal quale emerge che le bcc negli ultimi anni, nonostante una fase storica di particolare complessita', hanno saputo adattarsi e reagire in maniera adeguata, rafforzando i loro tratti distintivi, quali la prossimita' al territorio e il mutualismo, diventare piu' efficienti e maggiormente patrimonializzate.

