Bat: acquista 4.500 tonnellate di tabacco italiano, valore 20 mln

Sostenere la tabacchicoltura, soprattutto in questo momento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - British American Tobacco (BAT) annuncia l'acquisto di 4.500 tonnellate dei migliori tabacchi lavorati in Italia per l'anno 2020, provenienti da Veneto, Toscana, Umbria e Campania. L'investimento di BAT per quest'anno, pari a circa 20 milioni di euro, riguardera' il raccolto 2020 e avra' un impatto positivo su tutta la filiera del tabacco, composta da aziende e famiglie presenti su tutto il territorio nazionale. L'Organizzazione di Produttori di Tabacco ITALTAB, partner di BAT, e' tra le principali associazioni italiane del settore e riunisce oltre 350 aziende che operano su una superficie complessiva di circa 2.000 ettari, producono circa 8.000 tonnellate di tabacco all'anno e impiegano circa 10.000 addetti tra agricoltori e indotto. Oggi l'Italia e' il primo Paese produttore di tabacco nell'Unione europea, con una quota pari a circa il 30% e volumi complessivi intorno a 50.000 tonnellate l'anno, ma deve subire la concorrenza di diverse realta' come India, Brasile, Africa australe, dove i costi di produzione e del lavoro sono piu' bassi e gli standard di qualita' del prodotto, con riferimento alla sua tracciabilita', sono inferiori rispetto a quelli italiani. 'Specialmente in questo momento di emergenza sanitaria ma anche sociale ed economica, continuare a sostenere la tabacchicoltura italiana e la sussistenza delle famiglie, delle aziende e dei coltivatori che in questa filiera lavorano e' un atto dovuto e di responsabilita'. Il nostro investimento per il 2020 rappresenta non solo una conferma, ma anche un incremento del nostro impegno in Italia a riprova della sua centralita' nelle nostre strategie' - ha commentato Alessandro Bertolini, Vice presidente di British American Tobacco (BAT) Italia e Direttore Affari Legali e Relazioni Esterne di BAT per il Sud Europa.

