Baps: assemblea approva bilancio 2025 con 41,6 mln utili, confermati i vertici

Deliberati dividendi per 15 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - L'assemblea degli azionisti della Banca Agricola Popolare di Sicilia ha approvato il bilancio 2025 chiuso con un utile netto di oltre 41,6 milioni di euro. Deliberata inoltre la distribuzione di dividendi per un valore complessivo di 15 milioni. I soci hanno poi nominato il nuovo consiglio di amministrazione che restera' in carica per il triennio 2026-28: la prima riunione del nuovo cda ha confermato Arturo Schinina' alla presidenza e Saverio Continella come amministratore delegato. 'La partecipazione del 24% rappresenta un segnale fortissimo di apprezzamento per il lavoro svolto". La conferma della fiducia dei Soci ci responsabilizza ulteriormente nel proseguire la strategia di crescita sostenibile e solidita' che ci ha contraddistinto, garantendo sempre la massima tutela del valore generato per il territorio' ha commentato Schinina'. 'I risultati approvati oggi, con oltre 41 milioni di euro di utile e 15 milioni di dividendi, confermano la resilienza e la capacita' reddituale della Baps. La nuova governance, forte della continuita' gestionale, e' pronta a guidare la banca in un triennio che ci vedra' impegnati a consolidare questo percorso virtuoso" ha detto l'a.d.

fon

(RADIOCOR) 18-04-26 16:26:18 (0420) 5 NNNN