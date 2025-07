Banor: lancia il primo fondo sistematico italiano equity long short che investe su mercato Usa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - Le strategie attraverso le quali viene gestito il portafoglio di Banor Centuri Systematic Us Equity Long Short, primo fondo sistematico italiano equity long short che investe su mercato Usa, si basano su modelli sistematici e quantitativi che escludono le interferenze emotive e soggettive tipiche delle decisioni umane nel mondo degli investimenti. Si tratta della strategia di sentiment degli analisti, che utilizza algoritmi proprietari per analizzare le opinioni degli analisti finanziari, pesandone l'affidabilita' attraverso modelli statistici. La costruzione del portafoglio e' aggiornata quotidianamente e include rigorosi criteri di gestione del rischio. Viene poi utilizzata la strategia multifattoriale sui fondamentali che combina diversi approcci di stock picking con l'obiettivo di bilanciare il rischio fra le componenti. Mira a individuare titoli con solidi fondamentali e caratteristiche di valore, con l'obiettivo di ridurre la concentrazione degli indici di mercato. Si aggiunge anche la strategia momentum basata su algoritmo genetico, che impiega un algoritmo di ottimizzazione ispirato all'evoluzione biologica per selezionare titoli in tendenza positiva (long) e negativa (short), creando un portafoglio neutrale al mercato. Massimiliano Cagliero, fondatore e amministratore Delegato di Banor, ha commentato: 'L'innovazione tecnologica rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita di Banor, sempre pero' al servizio delle competenze umane, che restano il nostro primo asset, grazie a una squadra di professionisti, tra cui matematici, fisici ed ingegneri'.

Cosi' Alvise Saccomani, Responsabile Divisione Capital Markets di Banor: 'Con Banor Centuri Systematic US Equity Long Short, la Societa' fa il suo ingresso nel segmento dei fondi sistematici 'zero touch' che in Italia, pur rappresentando ancora una nicchia rispetto ad altri Paesi europei, e' in forte espansione. I fondi quantitativi e sistematici hanno registrato una crescita media annua degli asset gestiti superiore al 15%'.

