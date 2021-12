Bankitalia: Uilca, 'gravi frasi Vice Dg Perrazzelli riportate da Report'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 dic - La Uilca della Banca d'Italia in una nota sindacale prende posizione sulle frasi della Vice direttrice generale della Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, trasmesse nel corso della trasmissione Rai Report di lunedi' sera. Il sindacato scrive che "pur manifestando la massima disapprovazione per la diffusione pubblica di documenti riservatissimi e di intercettazioni ambientali carpite alla buona fede delle controparti", sottolinea "la straordinaria gravita' delle dichiarazioni" di Perrazzelli, in base alle quali "emerge la presenza di concezioni 'militaresche' della pubblica amministrazione in seno al Direttorio, in cui l'obbedienza al superiore gerarchico e' il valore guida e in cui anche 'di fronte a delle cose spaventose', il consiglio piu' opportuno, in Italia e nel mondo, e' di comportarsi 'come una statua di marmo', di farsi scivolare addosso le cose, perche' questo e' il metodo di chi fa carriera".

L'inchiesta di Report riguardava la vicenda della vendita di diamanti agli sportelli bancari da parte delle banche e la denuncia di un funzionario di via Nazionale, wistleblower della vicenda, in contrapposizione con i suoi responsabili sulla valutazione di uno dei casi. Uilca Banca Centrale aggiunge preoccupazione circa la presenza de facto nel 'Codice antimolestie' di un nuovo organo disciplinare, creato con l'attribuzione al Gestore delle Diversita' di pervasivi poteri istruttori e di poteri di intervento - indeterminati nella misura e nella durata".

com-Ggz

(RADIOCOR) 15-12-21 19:52:25 (0767) 5 NNNN