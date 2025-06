Bankitalia: sbarca nei podcast per far conoscere istituto a pubblico piu' ampio

'Centrale' realizzato in cinque puntate (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - La Banca d'Italia realizza per la prima volta un podcast per far conoscere l'istituzione ad un pubblico piu' ampio. Da oggi, infatti, sulle principali piattaforme di streaming e' online "Centrale", pensato per aiutare a scoprire le funzioni dell'Istituto e come queste interessano la vita quotidiana.

Tra i temi affrontati la politica monetaria, la stabilita' del sistema finanziario, la lotta contro il riciclaggio, l'evoluzione dei pagamenti e l'Euro digitale.

Nella prima puntata le funzioni della Banca d'Italia e il suo ruolo all'interno dell'Eurosistema.

Ggz

(RADIOCOR) 24-06-25 18:32:52 (0579) 5 NNNN