Bankitalia: lancia l'Economia per tutti, nuovo portale di educazione finanziaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - E' on line da oggi l'Economia per tutti', il nuovo portale di Bankitalia dedicato all'educazione finanziaria. Il nuovo progetto di Bankitalia, pensato per aiutare la comprensione degli argomenti di base legati al mondo economico-finanziario, e' stato presentato oggi a Via Nazionale. Il portale racconta in cinque azioni identificate nella homepage i momenti affrontati da tutti i cittadini alle prese con le decisioni finanziarie: pianificare, pagare, chiedere un prestito, risparmiare e investire. Il portale nasce come piattaforma interattiva e raccoglie diverse sezioni separate in cui sono inclusi testi scritti con un linguaggio chiaro ed essenziale relativi ad azioni 'economiche' di base come l'accensione di un mutuo e l'uso della carta di credito. Prevista anche una sezione 'Notizie' che aggiorna tutte le iniziative di educazione finanziaria organizzate da Bankitalia.

Cel

(RADIOCOR) 22-11-19 15:00:00 (0345) 5 NNNN