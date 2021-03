Bankitalia: ex 'banche ponte' pesano per 200mln su Fondo risoluzione

A causa svalutazione e ricapitalizzazione Rev spa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mar - Le quattro ex banche dell'Italia centrale finite in risoluzione nel 2015 lo scorso anno hanno pesato per quasi 200 milioni sul Fondo di risoluzione nazionale costretto a ricapitalizzare per 50 milioni la societa' veicolo Rev (ha in pancia 2,1 miliardi di sofferenze delle ex banche ponte) nonche' a svalutarla in modo drastico nel bilancio 2020 per 141 milioni. Il Fondo (istituito presso la Banca d'Italia in quanto Autorita' di risoluzione nazionale) e' l'unico socio della societa' veicolo Rev Gestioni Crediti spa, che tra il 2016 e il 2017 ha preso in carico 2,1 miliardi di crediti deteriorati delle quattro banche finite in risoluzione: Popolare dell'Etruria, Banca Marche, Cassa di Chieti e CariFerrara.

Ricapitalizzazione e svalutazione di Rev emergono dal Rendiconto del Fondo di risoluzione pubblicato oggi assieme al bilancio della Banca d'Italia. A deteriorare il quadro degli incassi dei crediti cartolarizzati gestiti da Rev e' stata la pandemia. "Nel primo semestre 2020 - si legge nel Rendiconto - il rallentamento degli incassi e il deterioramento del quadro congiunturale, derivanti dagli effetti della pandemia, hanno indotto gli amministratori di Rev a una revisione delle previsioni di incasso sul portafoglio crediti, portando cosi' alla rilevazione di una perdita semestrale di 91,9 milioni. Perdita ingente che ha portato appunto alla ricapitalizzazione, sottoscritta e versata lo scorso ottobre, per 50 milioni. "Tenuto conto che al momento non vi e' certezza circa la possibilita' che Rev consegua nel prosieguo utili sufficienti a consentire il recupero di tutto il capitale complessivamente apportato dal Fondo, si e' proceduto a rilevare una svalutazione della partecipazione pari a 141,4 milioni". Rev spa, che sta rivedendo il suo piano industriale, ha un valore di bilancio a fine 2020, post-svalutazione, di 129,9 milioni. Il Fondo di risoluzione aveva gia' sottoscritto un aumento di capitale da 85,3 milioni nel 2017. Le quattro banche-ponte nate dalla risoluzione erano state poi cedute per 1 euro ciascuna a Ubi e a Bper (CariFerrara).

Ggz

(RADIOCOR) 31-03-21 12:08:25 (0345) 5 NNNN