Bankitalia: Cassazione conferma sanzioni a ex sindaco Veneto Banca

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 ago - La Cassazione ha confermato le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia a Michele Stiz, ex presidente del collegio sindacale di Veneto Banca, in seguito a un'ispezione del 2013. Si tratta di 58mila euro per carenze nei controlli e di 52mila euro per non corrette segnalazioni all'Organo di Vigilanza

Nel dettaglio, la suprema corte ha rigettato sia il ricorso di Stiz che quello di Bankitalia nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Roma, che aveva rivisto al ribasso la prima sanzione dai 69.500 euro iniziali.

