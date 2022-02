Bankitalia: blitz Casse previdenza, Intesa e UniCredit verso 5% capitale - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 feb - Le acquisizioni da parte delle quattro grandi casse previdenziali aderenti all'Adepp (Enpam, Inarcassa, Cassa Forense e Cassa commercialisti) del 7,72% del capitale della Banca d'Italia, con le loro richieste andate al riparto, e' la conferma che Intesa Sanpaolo e UniCredit sono riuscite a raggiungere l'obiettivo di ridurre la partecipazione nel capitale di via Nazionale entro il tetto del 5% previsto dalla nuova normativa (legge di bilancio 2022). In poche settimane, quindi, sono riuscite a cedere le quote eccedentarie nel capitale della Banca centrale, impresa che non era stato possibile nei precedenti sette anni. Le due grandi banche dovevano piazzare sul mercato complessivamente il 10,6% del capitale di via Nazionale (8,76% Intesa e 1,87% UniCredit). C'e quindi qualche altro acquirente che deve ancora venire allo scoperto. Oltre alle Casse che non hanno ancora tutte formalizzato il nuovo investimento, si e' mosso certamente qualche partecipante di matrice bancaria, che potrebbe annunciare l'arrotondamento a breve. C'e' infine un altro 0,22% del capitale di via Nazionale in via di cessione: sono le quote in carico ai Commissari liquidatori di Veneto Banca e Popolare Vicenza, anche in questo caso e' questione di giorni per la formalizzazione.

