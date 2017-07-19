Bankitalia: 2 anni di superlavoro per sciogliere 'nodi' delle piccole banche - FOCUS -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - Tra i casi piu' evidenti di 'spinta gentile' della Vigilanza, c'e' la fusione, 'spintanea', della siciliana Popolare Sant'Angelo nella solida Banca Agricola popolare di Ragusa, con la nascita del gruppo Baps, nonche' l'azione di ristrutturazione della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco. In questo caso via Nazionale ha scelto la modalita' dei due commissari in temporaneo affiancamento al cda per alcuni mesi.

Situazione che si e' risolta grazie a una soluzione innovativa: per la prima volta una banca popolare ha emesso azioni di finanziamento per un'aumento di capitale riservato a due banche 'consorelle' e un bond At1 sottoscritto da partner industriali per favorirne il rilancio. Un commissario in temporaneo affiancamento e' stato utilizzato anche nel caso spinoso, in via di risoluzione, di Banca Privata Leasing.

Altra 'spina' per la Vigilanza e' quella Cirdan Group e Smart Banca in amministrazione straordinaria, una challenger bank (gia' Banca del Sud) sulla quale c'e' un interesse di una banca locale potenziale acquirente. Il rischio, in questo caso, e' che si debba procedere con la liquidazione se non si materializzera' il cavaliere bianco. Altro caso che ha richiesto gli straordinari agli ispettori di via Nazionale e' quello della Banca di Cambiano, istituto che ebbe il suo momento di popolarita' quando abbandono' il settore delle Bcc, in occasione della riforma Renzi che porto' alla nascita dei gruppi del credito cooperativo. La Banca d'Italia ha dovuto attivare il removal del Direttore generale, poi decaduto per le rapide dimissioni volontarie del manager, cosi' come e' avvenuto piu' di recente con l'uscita del top manager di Bff Banca, sostituito da poche settimane.

I fari della Vigilanza si sono accesi anche per due piccole banche laziali. Prima la Popolare del Frusinate, colpita nella reputazione per l'arresto, nel febbraio 2024 dell'ex amministratore delegato. Crisi poi superata, dopo l'ispezione della Banca d'Italia, con l'arrivo alla presidenza, per un anno, di un banchiere di carisma ed esperienza che risponde al nome di Carlo Salvatori. Poi il caso di Blu Banca (gruppo Popolare del Lazio) coinvolta con alcuni funzionari in un'indagine della Procura di Roma legata a presunti illeciti di un gruppo imprenditoriale della Capitale. Per la struttura di via Nazionale non proprio due anni di ordinaria amministrazione.

Ggz

(RADIOCOR) 22-02-26 11:04:13 (0177) 5 NNNN