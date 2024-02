Bankitalia: 'tentativi di truffe con nostro nome e logo della Uif' -2

Il fenomeno sui social con link a falsi siti dei giornali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 feb - La Banca d'Italia nella nota spiega che i tentativi di truffa a danni dei risparmiatori si materializzano "con richieste di pagamento pretestuosamente riconducibili alle attivita' svolte" da Banca d'Italia e Uif: "a titolo esemplificativo, richieste di commissioni per finalita' antiriciclaggio, oneri fiscali o spese per consentire l'accredito di somme di denaro". Il fenomeno si sta diffondendo sui social spiegano da via Nazionale. In particolare sul sito della Banca dedicato all'educazione finanziaria (economia per tutti) si spiega come avvengono le nuove truffe. I post, sponsorizzati e apparentemente rilanciati da persone comuni, presentano notizie che a prima vista sembrano riprese dai quotidiani online piu' famosi.

I link portano, invece, a pagine web che non corrispondono, se non per assonanza, a quelle dei quotidiani in questione.

E' possibile rendersene conto leggendo l'indirizzo in alto nella barra del "browser" (il programma o l'app che usiamo regolarmente per navigare sul web).

Lo scopo di queste fake news e' usare un volto noto e un presunto scandalo su una ipotetica censura delle Istituzioni, per pubblicizzare investimenti che sono delle vere e proprie truffe. Anche la Consob ha recentemente pubblicato un avviso per mettere in guardia contro le iniziative volte a carpire la fiducia dei risparmiatori.

Queste campagne fraudolente sono in corso anche per telefono: degli operatori finanziari abusivi, promettendo facili guadagni e sfruttando ancora una volta false dichiarazioni di personaggi della televisione o dello sport, invitano ad acquistare cripto-attivita' (talvolta inesistenti). Da via Nazionale ricordano che la Banca d'Italia "non promuove in nessun modo particolari investimenti pubblici o privati".

