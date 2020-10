Banco Sardegna: zero acquirenti sportelli ex Unipol, sindacati preoccupati

Dopo 1 anno nessuno si fa avanti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 ott - Nessuno compra piu' sportelli bancari anche se bene insediati in citta'. L'ultimo esempio e' quello del Banco di Sardegna (gruppo Bper) che per obbligo antitrust deve cedere cinque sportelli ex Unipol Banca sull'isola ereditati dopo l'acquisto da parte del gruppo Bper della banca gia' di proprieta' del gruppo assicurativo. La storia la raccontano, con preoccupazione per le sorti dei 27 dipendenti delle filiali, i sindacati Fabi, Fisac Cgil, First Cisl e Unisin del Banco di Sardegna. Gli sportelli sono stati messi in vendita un anno fa ma alla scadenza dei termini, lo scorso 18 settembre, raccontano i sindacati riferendo di una comunicazione del Banco, nessuno si e' fatto avanti con un'offerta. Gli sportelli sono attivi in vari capoluoghi sardi (Sassari e Nuoro tra gli altri) anche se nessuno e' a Cagliari. La controparte in questo caso, spiega un sindacalista, non e' la banca ma l'Antitrust che ha imposto l'obbligo di vendita. "La controparte non e' l'azienda bensi' un ente terzo - si legge nella nota - la prudenza ed il rispetto per le decisioni dell'Antitrust e' d'obbligo in questi casi". L'auspicio e' che l'Autorita' garante della concorrenza possa cambiare la sua decisione. Per le segreterie di coordinamento del Banco di Sardegna "tutti i soggetti coinvolti devono prendere decisioni in tempi brevi, il futuro deve essere chiaro e trasparente, vivere nella insicurezza totale non e' una condizione sopportabile per nessuno - scrivono - dietro ai colleghi ci sono intere famiglie che meritano di essere rispettate per cio' che i lavoratori hanno dato in tutti questi anni alla propria azienda".

