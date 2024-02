Banco Lucca (gruppo Cr Ravenna): nel 2023 l'utile cresce del 20%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 feb - Banco di Lucca e del Tirreno (gruppo Cassa Ravenna) chiude il 2023 con un utile in crescita di oltre il 20% a 1,87 milioni. Il margine di intermediazione e' cresciuto a 12,8 milioni (+ 3,5%); il margine operativo lordo, incluse rettifiche per il rischio di credito particolarmente prudenti, e' aumentato a 2,82 milioni (+21,6%) pur comprendendo i costi aggiuntivi per i salvataggi di banche concorrenti. Il cda della banca, su proposta del presidente Sergio Ceccuzzi, d'intesa con il Direttore Generale Fabio Frilli, ha deciso di proporre all'assemblea di bilancio di accantonare 1,16 milioni alla riserva indisponibile facoltativa, e di distribuire un dividendo pari a 1,55 euro per azione (oltre 612mila euro).

La raccolta diretta e' cresciuta del 5% posizionandosi a 426,5 milioni, l'indiretta del 15% a 260 milioni. Gli impieghi alla clientela sono stati sostanzialmente stabili nell'anno, attestandosi a 390 milioni e confermando, si legge in una nota della banca del gruppo presieduto da Antonio Patuelli, l'apporto dell'istituto all'economia toscana.

