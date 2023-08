Banco Desio: utile I sem balza a 193,3mln, +27% a 59,2mln il ricorrente

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 ago - Il Banco Desio ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto di 193,3 milioni, piu' che triplicato rispetto ai 54 milioni dello stesso periodo del 2022 grazie anche a importanti voci non ricorrenti: 98,5 milioni dalla cessione dell'attivita' di merchant acquiring a Worldline Italia e 53,3 milioni di badwill provvisorio legato all'acquisizione di 48 sportelli da Bper e Banco di Sardegna. Il risultato della gestione operativa e' migliorato del 16,1% a 125,2 milioni e il risultato corrente al netto delle imposte del 27,2% a 59,2 milioni. I proventi operativi sono saliti del 14,3% a 274 milioni, con margine di interesse di 168,6 milioni (+28%) e commissioni nette a 99,9 milioni (+2,2%). In aumento del 12,8% a 148,8 milioni gli oneri operativi, per un rapporto cost/income in calo al 56,8%. Quanto alla solidita' patrimoniale, il coefficiente Cet 1 e' al 16,52%.

