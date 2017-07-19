Banco Bpm: sostiene piano industriale Esa con finanziamento da 10 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 lug - Banco Bpm supporta il percorso di crescita e sviluppo di Esa, operatore italiano attivo nella commercializzazione di energia elettrica e gas naturale, attraverso un finanziamento da 10 milioni di euro destinato a sostenere il piano industriale avviato nel 2025 e previsto in prosecuzione nel triennio 2026-2028. Lo ha reso noto l'istituto in un comunicato.

Fondata nel 2005 e con sede in Abruzzo, Esa gestisce un portafoglio di oltre 100.000 clienti attraverso una rete commerciale composta da piu' di 80 Energy Point, agenzie e partner, supportata da oltre 100 collaboratori. La sua presenza fisica e' concentrata in particolare nelle regioni Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia. Esa e' parte di un gruppo riconducibile alla famiglia Serpellini, che, spiega la nota, vanta una consolidata esperienza nel settore energetico, e porta avanti un percorso di sviluppo fondato sull'ampliamento della base clienti, sul rafforzamento della presenza territoriale e sull'acquisizione di nuovi portafogli, in coerenza con una strategia di crescita sostenibile e di lungo periodo. La sostenibilita' rappresenta uno degli elementi centrali del modello industriale di Esa: circa il 60% dell'energia commercializzata proviene, infatti, da fonti rinnovabili, anche grazie ad accordi di approvvigionamento con produttori eolici e fotovoltaici.

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