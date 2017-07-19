Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Banco Bpm: rinnova sostegno a PureLabs con finanziamento da 12 mln

            E la piattaforma completa acquisizione di Sunmed (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 lug - Banco Bpm rinnova il sostegno a PureLabs, piattaforma italiana specializzata nell'aggregazione di centri medici polispecialistici, con un acquisition financing da 12 milioni di euro. Il gruppo ha cosi' completato l'acquisizione di Sunmed Group, centro polispecialistico con sede a Roma. Il nuovo finanziamento, si legge in una nota, 'e' destinato a sostenere il piano di crescita per linee esterne del Gruppo e rappresenta un'ulteriore conferma della fiducia di Banco Bpm nel progetto industriale di PureLabs'. L'operazione segue infatti una precedente linea di acquisition financing da 12,4 milioni, concessa dallo stesso istituto e gia' integralmente utilizzata per finanziare il percorso di crescita del Gruppo attraverso acquisizioni. Contestualmente, l'acquisizione di Sunmed Group rafforza significativamente la presenza del Gruppo nel Lazio e rappresenta un passaggio strategico nel rafforzamento della strategia di sviluppo nazionale. A fine 2025 il Gruppo aveva raggiunto circa 50 milioni di euro di ricavi aggregati pro-forma, con una rete composta da 30 siti produttivi distribuiti in sei regioni italiane, circa 800 collaboratori, oltre 1,5 milioni di prestazioni sanitarie erogate e circa 500 mila pazienti serviti. L'acquisizione di Sunmed 'conferma la volonta' di proseguire il consolidamento della sanita' territoriale italiana. Continueremo a investire sia nell'integrazione delle strutture gia' entrate nel Gruppo sia nello sviluppo della nostra pipeline proprietaria di acquisizioni. Le acquisizioni rappresentano il mezzo, non il fine: il nostro obiettivo e' costruire uno dei principali operatori indipendenti della sanita' territoriale italiana, preservando il patrimonio di fiducia che ogni centro ha costruito con i propri pazienti', ha commentato Nino Lo Iacono, fondatore e co-amministratore delegato di PureLabs.

            Advisor delle operazioni Dentons, Vitale, RedFish LongTerm Capital, studio legale Dwf.

            mar-com

            (RADIOCOR) 07-07-26 12:17:10 (0322) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banco Bpm 15,61 -0,29 13.53.43 15,60 15,72 15,63


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.