Banco Bpm: rinnova sostegno a PureLabs con finanziamento da 12 mln

E la piattaforma completa acquisizione di Sunmed (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 lug - Banco Bpm rinnova il sostegno a PureLabs, piattaforma italiana specializzata nell'aggregazione di centri medici polispecialistici, con un acquisition financing da 12 milioni di euro. Il gruppo ha cosi' completato l'acquisizione di Sunmed Group, centro polispecialistico con sede a Roma. Il nuovo finanziamento, si legge in una nota, 'e' destinato a sostenere il piano di crescita per linee esterne del Gruppo e rappresenta un'ulteriore conferma della fiducia di Banco Bpm nel progetto industriale di PureLabs'. L'operazione segue infatti una precedente linea di acquisition financing da 12,4 milioni, concessa dallo stesso istituto e gia' integralmente utilizzata per finanziare il percorso di crescita del Gruppo attraverso acquisizioni. Contestualmente, l'acquisizione di Sunmed Group rafforza significativamente la presenza del Gruppo nel Lazio e rappresenta un passaggio strategico nel rafforzamento della strategia di sviluppo nazionale. A fine 2025 il Gruppo aveva raggiunto circa 50 milioni di euro di ricavi aggregati pro-forma, con una rete composta da 30 siti produttivi distribuiti in sei regioni italiane, circa 800 collaboratori, oltre 1,5 milioni di prestazioni sanitarie erogate e circa 500 mila pazienti serviti. L'acquisizione di Sunmed 'conferma la volonta' di proseguire il consolidamento della sanita' territoriale italiana. Continueremo a investire sia nell'integrazione delle strutture gia' entrate nel Gruppo sia nello sviluppo della nostra pipeline proprietaria di acquisizioni. Le acquisizioni rappresentano il mezzo, non il fine: il nostro obiettivo e' costruire uno dei principali operatori indipendenti della sanita' territoriale italiana, preservando il patrimonio di fiducia che ogni centro ha costruito con i propri pazienti', ha commentato Nino Lo Iacono, fondatore e co-amministratore delegato di PureLabs.

Advisor delle operazioni Dentons, Vitale, RedFish LongTerm Capital, studio legale Dwf.

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(RADIOCOR) 07-07-26 12:17:10 (0322) 5 NNNN