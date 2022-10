Banco Bpm: finanziamento da 30 mln a Casa della Salute per espansione rete ambulatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 ott - Banco Bpm ha erogato un finanziamento per complessivi 30 milioni di euro a favore di Casa della Salute, network di poliambulatori specialistici diagnostici, odontoiatrici e fisiokinesiterapici, parte del Gruppo Italmobiliare. I fondi serviranno a sostenere il piano di crescita di Casa della Salute, che nei prossimi mesi prevede l'apertura di numerose nuove strutture in Liguria e Piemonte, dove la societa' e' gia' presente, e in altre regioni. "Casa della Salute intende offrire servizi sanitari di elevato standard ad una platea sempre piu' ampia di utenti in un'ottica di complementarita' rispetto alla sanita' pubblica", ha detto l'amministratore delegato Marco Fertonani, spiegando che "Banco Bpm sostiene con lungimiranza il nostro piano industriale e rappresenta un partner affidabile nel processo di crescita e consolidamento aziendale". Il network ha registrato nel 2021 un fatturato di oltre 25 milioni di euro e ha chiuso il primo semestre del 2022 con ricavi in crescita del 32,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Banco Bpm ha sostenuto sin dalla nascita il sogno imprenditoriale di Casa della Salute credendo in un modo nuovo di intendere la sanita'. E' un'immensa soddisfazione aver visto crescere 2 un progetto nato sul nostro territorio e divenuto un esempio a livello nazionale", ha aggiunto Corrado Pardi, responsabile dell'Area di Genova di Banco Bpm. La crescente domanda di servizi e prestazioni medico-sanitarie e' un aspetto rilevante della trasformazione sociodemografica dell'Italia e "Casa della Salute ha in quest'ottica impostato un programma di crescita e di nuovi investimenti in grado di ampliare in modo significativo il proprio orizzonte di servizio e di utenza, consolidando la propria leadership nel settore", ha concluso Daniela Marzani, responsabile Centro Imprese Genova di Banco Bpm.

