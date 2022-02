Banco Bpm: fideiussione di 6 mln a Energica per continuita' attivita' ordinarie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 feb - Banco Bpm ha rilasciato una fideiussione bancaria a favore di Energica pari a 6 milioni di euro, della durata di 12 mesi, che aiutera' l'azienda a garantire continuita' nella fornitura di gas alle utenze servite. Energica, di proprieta' al 100% di A.m.c, si occupa dell'acquisto e della vendita del gas metano su tutto il territorio casalese e di oltre 80 comuni prevalentemente nel Monferrato, in Piemonte. A fronte dell'impennata dei prezzi del gas metano, la banca ha offerto sostegno a Energica, consentendole di affrontare al meglio l'imminente periodo di fatturazione e le prossime trattative con i propri principali fornitori in vista della "stagione calorica". L'accordo con Banco Bpm "e' stato concluso nei tempi rapidi richiesti dalla difficile situazione internazionale" ed "e' frutto di un eccellente rapporto sviluppato e consolidato nel tempo", ha detto Gabriella Cressano, responsabile amministrativo di Energica. Dal canto suo Banco Bpm, come ha spiegato Massimo Marenghi, responsabile direzione territoriale Novara, Alessandria e Nord-Ovest della banca, "ha deciso di offrire il proprio sostegno a una "realta' particolarmente impegnata e radicata sul territorio piemontese, in un momento comunque delicato per le aziende che operano nel settore delle materie prime".

Ars

(RADIOCOR) 03-02-22 12:05:51 (0313)ENE,UTY 5 NNNN