Banco Bpm: consegnata all'a.d. Castagna la Medaglia della citta' di Napoli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - L'a.d. di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, ha ricevuto la Medaglia della Citta' di Napoli. L'onorificenza, spiega una nota, e' stata consegnata dal sindaco Gaetano Manfredi 'come segno di profonda ammirazione e riconoscenza della comunita' partenopea per i prestigiosi traguardi conseguiti dal manager nel corso della sua fulgida carriera nel settore bancario e dell'alta finanza'. Castagna e' nato nel 1959 a Napoli, dove si e' anche laureato in giurisprudenza all'Universita' Federico II. 'E' con profondo orgoglio che oggi consegniamo la Medaglia della Citta' a Giuseppe Castagna - ha commentato Manfredi -. La sua storia e' l'esempio lampante di come il talento, unito a una disciplina ferrea, possa condurre ai vertici dell'economia e dell'alta finanza internazionale.

Castagna ha sempre mantenuto intatto quel legame indissolubile con le sue radici partenopee e con la formazione ricevuta nella nostra Universita''. 'Desidero ringraziare il sindaco, le istituzioni e la citta' di Napoli per questo riconoscimento cittadino che e' per me motivo di grande emozione e profonda gratitudine - ha notato da parte sua Castagna -. Napoli non e' soltanto la mia citta' natale, ma il mio sguardo sul mondo, il luogo che mi ha formato e trasmesso valori fondamentali. Pur vivendo da molti anni a Milano, continuo a sentirmi profondamente napoletano'.

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(RADIOCOR) 15-06-26 19:07:59 (0646) 5 NNNN