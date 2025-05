Banco Bpm: con Alba leasing sostiene con 2,5 mln nascita Syncrolog in Liguria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 mag - Banco Bpm e Alba Leasing hanno sostenuto la nascita di Syncrolog, nuova realta' del settore dell'autotrasporto e della logistica del freddo in Liguria. Lo hanno reso noto le due societa' in un comunicato. L'operazione, coordinata da Legacoop Liguria con il coinvolgimento di Adrilog, ha permesso il subentro di Syncrolog nella gestione operativa della Cooperativa Paratori, assicurando la continuita' aziendale e salvaguardando i livelli occupazionali della precedente societa'. Tra finanziamento bancario e leasing finanziario, Banco Bpm e Alba Leasing hanno erogato crediti per circa 2,5 milioni di euro utili a supportare gia' dalla fase iniziale le attivita' della nuova societa'. In particolare, il plafond leasing messo a disposizione da Alba Leasing - pari a 2 milioni di euro - ha consentito l'acquisto di una parte strategica del nuovo parco mezzi, composto da 70 veicoli industriali Euro 6 dotati di elevati standard di sicurezza e a basso impatto ambientale. "Con questa nuova societa', grazie all'apporto fondamentale di Adrilog e il supporto tecnico di Finpro, si potranno offrire servizi piu' efficienti ai principali gruppi della distribuzione organizzata presenti in Liguria e nel Nord Ovest", ha commentato MattiaRossi, presidente di Legacoop Liguria nonche' vicepresidente di Syncrolog.

