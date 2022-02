Banco Bpm: Castagna, terzo polo? Per Paese bene avere piu' gruppi bancari

In passato verificato possibilita' di consolidamento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Parma, 12 feb - Per l'economia del Paese sarebbe bene 'avere piu' gruppi bancari che finanzino l'economia'. Lo ha detto il ceo di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, intervistato da Il Sole 24 Ore Radiocor al termine del 28esimo Congresso dell'Assiom Forex. Sull'ipotesi della creazione di un terzo polo bancario, oltre ai due che fanno capo a Intesa Sanpaolo e Unicredit, Castagna ha dichiarato: 'Noi abbiamo cercato in passato di avere una possibilita' di verifica di consolidamento anche perche' riteniamo che per questo Paese sia bene avere piu' gruppi bancari solidi che finanzino l'economia soprattutto alla vigilia del Pnnr e considerando il sistema produttivo italiano caratterizzato dalle piccole e medie imprese. Pero' noi come lavoro facciamo quello di far crescere la banca e di far crescere il valore della banca per i nostri azionisti'.

