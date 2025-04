Banco Bpm: 15mln a Autorita' Sistema Portuale Mare di Sicilia Occidentale

Finanziamento finalizzato a interventi infrastrutturali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 apr - Banco Bpm ha finalizzato un'operazione di finanziamento da 15 milioni di euro a favore dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. L'accordo prevede l'attivazione di una linea master revolving con una durata massima di 24 mesi, utilizzabile attraverso singoli finanziamenti chirografari bullet della durata di 1, 3 o 6 mesi. Il finanziamento e' destinato a coprire l'acconto per la realizzazione di interventi infrastrutturali prioritari in ambito portuale, finanziati nell'ambito dell'Accordo di Programma del 13 ottobre 2020. In particolare, il progetto riguarda il rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo, con un investimento complessivo di 81 milioni di euro. 'Si tratta di un'operazione di project financing che ci consente di completare alcuni dei piu' importanti lavori in corso, rimanendo perfettamente in linea con i cronoprogrammi previsti dal Piano operativo triennale dell'Authority', spiega Pasqualino Monti, presidente dell'AdSP del Mare di Sicilia occidentale. L'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale gestisce i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle, Licata, Gela e Sciacca.

'Sostenere l'Autorita' Portuale significa investire in un settore strategico per l'economia locale e nazionale. Con questa operazione, Banco Bpm conferma il suo ruolo di partner delle imprese e delle comunita', supportando progetti di crescita e innovazione', commenta Vincenzo Ferrara, responsabile dell'Area Palermo-Messina di Banco Bpm.

