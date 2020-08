Banco Bpm: 150 mln per stop rate mutui e prestiti dopo nubifragio Verona

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 ago - 'A seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno duramente colpito diverse zone del Veneto e in particolare la citta' di Verona, Banco Bpm offre un concreto sostegno a tutte le comunita' coinvolte attraverso la disponibilita' ad accogliere le domande di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti e con lo stanziamento di uno specifico plafond di 150 milioni di euro'. Lo si legge in una nota della banca, che valutera' 'fin da subito, in attesa delle disposizioni legislative in materia, le richieste di moratoria fino a 12 mesi delle rate di mutui e finanziamenti a privati e imprese danneggiati dall'evento che abbiamo residenza o sede legale/operativa nei Comuni colpiti delle province di Verona, Vicenza e Padova'. Inoltre tutti coloro che hanno subito danni potranno richiedere 'finanziamenti chirografari a condizioni economiche particolarmente agevolate per le opere di ripristino dei danni causati dal maltempo'.

