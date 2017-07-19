Banche: Zangrillo, con la scomparsa di Sella perdiamo figura di eccezionale valore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - 'La morte di Maurizio Sella priva l'Italia di un uomo che, con intelligenza, equilibrio e senso delle istituzioni, ha lasciato un'impronta profonda nel mondo bancario e produttivo'. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. 'Per decenni ha guidato il suo gruppo con serieta' e lungimiranza, contribuendo in modo decisivo alla crescita economica del Piemonte e dell'intero Paese e offrendo sempre un contributo autorevole al dialogo con le realta' istituzionali e imprenditoriali. La sua statura umana e professionale continuera' a rappresentare un esempio autentico per chi crede in un'Italia capace di innovare senza perdere solidita' e responsabilita''.

