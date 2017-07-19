Banche: Zanettin (FI), successo Bper evidenzia fallimenti popolari venete

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mar - "Oggi nella commissione parlamentare di inchiesta sulle Banche abbiamo audito l'amministratore delegato di Bper Banca, Gianni Franco Papa, che ha illustrato la storia di successo della banca popolare di Modena. In oltre 150 anni di storia, partendo da istituto di credito locale, Bper si e' trasformata, con una crescita costante, nella terza banca nazionale". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e presidente della commissione Banche, Pierantonio Zanettin.

"Ho ascoltato le sue parole - aggiunge in una nota - con un sentimento di rimpianto per quello che, con maggiore oculatezza gestionale, avrebbero oggi potuto essere anche la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che invece nel 2017, travolte dal crac, sono finite in liquidazione coatta amministrativa, mettendo sul lastrico tanti risparmiatori".

