Banche: Zanettin (FI), chiusa vicenda crac Popolare Vicenza, resta amarezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - "Si e' conclusa sul piano penale, dopo 10 anni, la vicenda processuale per il crac della Banca popolare di Vicenza. Gianni Zonin e' stato condannato in via definitiva a 3 anni e 5 mesi di reclusione.

Una pena tutto sommato mite, se pensiamo che, per esempio, Calisto Tanzi per il crac della Parmalat fu condannato a oltre 17 anni di reclusione. Probabilmente i giudici hanno ritenuto che il crac fu dovuto non solo alla mala gestio degli amministratori, ma anche ad altre concause di sistema, inclusi gli errori della politica e delle autorita' di vigilanza. E' una tesi che personalmente sostengo da molto tempo anche in sede parlamentare. Rimane l'amarezza per una ferita ancora aperta, che ha segnato in modo tragico e forse irreversibile il Veneto". Cosi' il senatore di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, Pierantonio Zanettin.

