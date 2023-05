Banche: Uilca, boom utili nel trimestre, stop a chiusura filiali -2

'Richiesta economica contratto anche per redistribuzione' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - Il segretario generale della Uilca lega poi l'andamento dei conti economici delle banche alla richiesta salariale prevista dalla piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto dei 290mila addetti del settore. 'Gli ottimi risultati ottenuti in questo primo trimestre - osserva - confermano quelli gia' conseguiti lo scorso anno. Per questo l'aumento dei salari chiesto nella piattaforma prevede, oltre al recupero dell'inflazione, una redistribuzione di queste risorse alle lavoratrici e ai lavoratori del credito, per l'impegno e la professionalita' con cui hanno favorito la crescita della produttivita' e garantiscono un servizio essenziale per il Paese e per la clientela, nonostante il calo del personale'. Il rapporto del Centro Studi Orietta Guerra mette poi in luce che "il rialzo dei tassi d'interesse sembra non essere terminato e ci aspettiamo un ulteriore incremento di ricavi e utili nei prossimi trimestri, pur con la necessaria attenzione al deterioramento del credito assieme al credit crunch' secondo la valutazione del resposabile del Centro studi, Roberto Telatin. Il rapporto ricorda che a seguito del salvataggio degli istituti di credito americani e di Credit Suisse diviene sempre piu' necessario vigilare sulla patrimonializzazione delle banche, anche con una responsabile politica di distribuzione dei dividendi. Tale logica, necessaria per premunirsi rispetto a possibili scenari negativi, dovrebbe portare poi il Governo all'approvazione del Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilita', "superando visioni ideologiche e populistiche, che rischiano di non far considerare l'utilita' dello strumento e comunque che la sua condivisione non ne comporta necessariamente l'utilizzo futuro".

