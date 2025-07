Banche: Ue aumenta pressione su Spagna e Italia per sbloccare risiko (Ft)

Aggregazioni rendono settore finanziario competitivo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 lug - Bruxelles sta aumentando la pressione sui governi di Italia e Spagna affinche' smettano di bloccare i consolidamenti bancari, lanciando negli ultimi giorni un doppio appello contro l'ingerenza dei governi dei due Paesi nelle fusioni bancarie.

Nel dettaglio, diversi funzionari della Commissione europea hanno dichiarato al Financial Times (articolo in prima pagina, ndr) che gli avvertimenti lanciati sia a Roma che a Madrid erano collegati, mentre Bruxelles intensifica gli sforzi per incoraggiare il consolidamento bancario e sostenere l'economia malata del blocco. 'Si tratta di pura presa di posizione politica e la regola e' chiara: i governi non hanno alcun potere formale per impedire che queste fusioni avvengano', ha affermato un alto funzionario europeo'. Il quotidiano ricorda che la Commissione ha inviato la scorsa settimana una lettera privata al governo di Giorgia Meloni sul golden power applicato nell'ambito dell'offerta lanciata da Unicredit su Banco Bpm. Contestualmente la Commissione ha inviato al governo spagnolo una diffida formale per la sua decisione di bloccare una fusione tra Bbva e Banco Sabadell per almeno tre anni, chiedendole di rivedere la sua decisione e di modificare le leggi in materia di accordi bancari. Bruxelles ritiene che una rete di banche meno numerose e piu' grandi sia essenziale per creare un settore finanziario competitivo a livello globale, dato che le istituzioni finanziarie europee sono sempre piu' indietro rispetto ai competitor americani.

