Banche: Ue adotta standard tecnici per segnalare esposizioni verso sistema 'ombra' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 06 set - La commissaria ai servizi finanziari Mairead McGuinness mette in luce il fatto che negli ultimi anni le istituzioni finanziarie non bancarie sono cresciute e alcune di queste 'hanno accumulato considerevoli disallineamenti di liquidita' e di leva finanziaria e, come evidenziato dalle recenti perdite nel settore bancario che hanno coinvolto tali entita', la loro attivita' potrebbe rappresentare un rischio per il sistema finanziario'. Le norme europee forniscono alle banche 'ulteriore chiarezza su quali entita' rientrano nel sistema bancario ombra, garantendo coerenza di 'reporting' tra le banche e migliorando la capacita' delle autorita' di vigilanza di individuare l'accumulo di grandi esposizioni verso istituzioni finanziarie non bancarie e gestire i rischi in modo efficace'.

I requisiti adottati sotto forma di regolamento delegato saranno formalmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, che avranno tre mesi per esaminare l'atto.

Il sistema bancario ombra e' da tempo al centro della vigilanza Ue: per quanto il credito bancario resti una fonte di finanziamento significativo per le imprese nell'area euro, le societa' piu' grandi ricorrono sempre piu' al finanziamento attraverso l'emissione di obbligazioni delle quali fanno incetta spesso entita' finanziarie che operano come banche normali ma non sono sottoposte alle regole delle banche. Lo sviluppo di questo settore comporta dei rischi: dato che le banche ombra non rientrano nella regolazione delle banche classiche, possono seguire strategie piu' rischiose che, se si dimostrano errate, possono portare a perdite importanti e, come ricorda la Bce, 'nel caso di banche ombra di dimensioni considerevoli, le ripercussioni potrebbero compromettere la stabilita' dell'intero sistema finanziario, danneggiando l'economia'.

Secondo la Bce, gli attivita' totali dello 'shadow banking' nell'area euro ha raggiunto nel 2022 31 mila miliardi di euro (nel 2008 erani pari alla meta'). L'erogazione di credito da parte delle istituzioni finanziarie non bancarie rappresenta il 26% del totale dei prestiti alle imprese non finanziarie (14 anni prima era il 15%).

